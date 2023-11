VÍDEO | Decisão do Ministério de Portos e Aeroportos beneficia o ES

O aeroporto do Santos Dumont passa a operar sem restrição de destinos, mas com um limite de 6,5 milhões de passageiros por ano para garantir o melhor nível de atendimento à população em conformidade com a capacidade operacional do Aeroporto. Essa medida, anunciada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, passará a vigorar a partir de janeiro de 2024.

As medidas adotadas pelo órgão beneficiam o Espirito Santo ao permitir a operação de voos desse estado para o aeroporto Santos Dumont. O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) comemorou a decisão e destacou os impactos positivos para o Estado.

Limitação de voos

Após um amplo debate envolvendo a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Infraero, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tribunal de Contas da União (TCU), companhias aéreas, concessionárias e outros estados e municípios, o Ministério de Portos e Aeroportos decidiu revogar a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) que limitava a operação no Santos Dumont a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 quilômetros. A decisão pela revogação se baseou em critérios técnicos com o intuito de fortalecer a aviação brasileira.