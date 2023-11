Vídeo | Prefeito mantido refém em casa no ES, vive “momentos de terror”

O prefeito de Fundão, Gilmar Souza Borges (PSB), viveu momentos de terror, nesta quinta-feira (2), após homens armados terem invadido a sua casa no balneário de Praia Grande. Além de manter o político e a sua família como reféns, os suspeitos também roubaram o carro da primeira-dama da cidade.

Por meio de nota, o chefe do Poder Executivo municipal confirmou o fato e tranquilizou a população.

“Visando esclarecer os fatos ocorridos na tarde desta quinta-feira (2) em minha residência localizada em Praia Grande-ES, informo que fomos efetivamente assaltados, entretanto, estamos bem e em local protegido”, relatou Gilmar.

O prefeito ainda informou “que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas pela polícia por determinação do governador Casagrande, que imediatamente expressou a sua solidariedade e fez contato para tomar conhecimento dos fatos”, e agradeceu a todos as mensagens de solidariedade.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois suspeitos pulam o muro da residência e amarra as mãos de uma das pessoas que estavam no local.

Veja o vídeo