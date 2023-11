VÍDEO | Professor de Conceição joga com Falcão e ainda faz gol da vitória

Imagine você encontrar com seu ídolo e ainda por cima bater uma bolinha? Isso aconteceu com Jonathan Venturim, que é professor de educação física, e atua como personal trainer em uma academia, em Conceição do Castelo. Aos fins de semana ele é atleta amador de futsal e futebol e em uma dessas oportunidades, ele encontrou com Falcão durante uma partida de futsal.

Aliás, o jogo foi realizado em Vitória, no ginásio do SESC. O local é uma das escolinhas franquearas espalhadas pelo Brasil inteiro. Falcão fez uma visita à cidade, e após isso “rolou” um jogo, no qual Jonathan foi um dos selecionados para a partida.

“A sensação de ver ele pessoalmente e ter jogado com ele, foi emocionante. Aliás, o cara foi melhor do mundo por 5 vezes, eu do interior do ES, precisamente em Conceição do Castelo, dividindo a quadra e jogando com ele, ficará marcado na minha vida”, ressaltou Jonathan.

Jonathan é um atleta amador do interior do Espírito Santo, e teve o prazer de fazer dupla com Falcão, o Rei do Futsal. Em suma, o gol da vitória foi marcado pelo conceiçoense, com um lindo passe de Falcão. Aliás, feito foi registrado em vídeo gravado pelos amigos do professor e mostram como foi o gol, veja:

Veja as fotos do evento:

Fotos: Divulgação