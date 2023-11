Você sabe qual cidade detém o recorde de alta temperatura do ES?

Não está fácil ser brasileiro nos últimos dias! O Brasil já registrou oito ondas de calor em 2023. No último dia 18, o município de Alegre, na região do Caparaó, bateu o recorde de calor no Estado no ano. Com 41,8ºC, a cidade teve a quinta maior temperatura nacional. Aliás, você sabe qual cidade detém o recorde de alta temperatura no ES?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou na última terça-feira (21), as maiores temperaturas registradas no Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim figura no topo da lista como a recordista de calor registrado no Estado. O recorde é de 1996, quando a Capital Secreta do Mundo registrou 42,5ºC.

Leia também: Por que a temperatura dos termômetros de rua não bate com a oficial?

Quase 20 anos depois do recorde, o município de Marilândia, no Norte do Estado, ficou perto de bater o calor de Cachoeiro de Itapemirim, pois registrou 42,1ºC. Em suma, a cidade detém o segundo lugar no ranking de maior registro de calor no Estado. Antes disso, em 1995, Alfredo Chaves registrou 42,0ºC, e ocupa a terceira colocação de alta temperatura no ES.

Recorde de alta temperatura

Segundo o Inmet, a oitava onda de calor que atuou pelo Brasil teve fim no último domingo (19). No entanto, o fenômeno estava em atuação desde o dia 8 de novembro e causou altas temperaturas pelo interior do país.

Nessa onda de calor, o Inmet divulgou que a maior temperatura registrada pelas estações meteorológicas do Instituto foi de 44,8°C, recorde de calor no Brasil. O registro ocorreu na tarde do dia 19 de novembro, no município de Araçuaí, em Minas Gerais.