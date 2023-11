Ypiranga, de Mimoso do Sul, conquista o título da Copa ES Sub-15

O Ypiranga alcançou a glória na Copa ES Sub-15. O clube de Mimoso do Sul superou o Porto Vitória nos pênaltis, no último sábado (25), e conquistou o título inédito na competição.

No estádio Robertão, na Serra, o times empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar, com os dois gols marcados no primeiro tempo. O Ypiranga largou na frente logo aos quatro minutos, com belo gol do meia-atacante Gabriel Duarte, que dominou a bola cruzada por Richalysson e fuzilou o canto esquerdo do goleiro. Mas o zagueiro Davi Fernandes deixou tudo igual, de cabeça, após escanteio, aos 16 minutos. Nos pênaltis, o goleiro Kaylan pegou duas cobranças e o Ypiranga venceu por 4 a 2.

“Estou muito feliz pelo título, por ter ajudado meus colegas nos pênaltis. Primeiramente é agradecer a Deus, sem Ele nada seria possível. Agora é comemorar, aproveitar que a cidade está em festa”, celebrou o goleiro do Trovão Azul.

Sub-17

A decisão da Copa ES Sub-15 foi a segunda final do dia. Antes, os mesmos clubes disputaram a taça da Copa ES Sub-17, e o Porto Vitória levou a melhor por 3 a 0. As duas partidas foram transmitidas pela FES TV, no Youtube, e contaram com bom público no estádio Robertão.

Presidente do Ypiranga, Marcos Renato de Castro ficou feliz com as duas campanhas, de campeão no sub-15 e vice-campeão no sub-17: “Muito feliz, é um projeto que a gente iniciou em três meses e, graças a Deus, deu fruto. Só tenho a agradecer a Federação por aceitar a nossa equipe nas competições. A gente fez um trabalho muito bom, conseguimos resgatar muitos atletas que não tinham oportunidade”.

Organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), as Copas ES Sub-15 e Sub-17 deste ano contaram com recursos de Termo de Fomento com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), do Governo do Estado, para pagamento de despesas de taxas de arbitragem, coletes, bolas, troféus e medalhas.