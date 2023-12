✨ Caravana da Coca-Cola passará por 4 cidades do Sul do ES; veja datas e roteiro

Estamos a poucos dias do Natal e o clima natalino, com suas luzes e cores, já tomou conta de ruas e casas em todo o Espírito Santo. Além dos enfeites e luzes, desde o dia 04 de dezembro, a tradicional Caravana de Natal Coca-Cola está percorrendo o Estado, levando encanto e emoção aos capixabas.

Cinco caminhões iluminados fazem o trajeto de Norte a Sul do Estado nas principais cidades, em um percurso de mais de três mil quilômetros. O destaque fica por conta do caminhão aberto com o Papai Noel.

Até o dia 23 de dezembro, serão, ao todo, 17 cidades, de todas as regiões, envolvendo a Grande Vitória e o interior.

Quatro cidades do Sul do Estado estão no roteiro divulgado pela empresa: Castelo, Guaçuí, Ibatiba e Marataízes.

No Natal de 2023 a Coca-Cola vai exaltar as pessoas de todo o mundo que estão espalhando atos de bondade e celebrando o espírito do Papai Noel. É nesse clima natalino que acontece a campanha “Desperte o Papai Noel que há em você” e junto delas as tradicionais Caravanas de Natal da Coca-Cola, que encantam por onde passam.

“A Coca-Cola Andina está na mesa e na vida das pessoas criando memórias e lembranças. Na época de Natal não é diferente. A tradição das Caravanas de Natal da Coca-Cola leva a população às ruas, une familiares e amigos que vão ver a tradição e a magia dos caminhões iluminados”, destaca Renato Barbosa, presidente da Coca-Cola Andina Brasil.

Foto: Divulgação

Confira o roteiro da caravana Coca-Cola no ES:

19/12 – Marataízes

21/12 – Ibatiba

22/12 – Guaçuí

23/12 – Castelo

Foto: Divulgação