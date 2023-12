A Mata Atlântica da região Sul Capixaba ficou mais colorida e agitada. Isso porque 148 pássaros foram soltos em reserva natural nesta sexta-feira (29) e reintroduzidas na natureza em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), localizada na região.

Leia também: Vídeo mostra o momento em que cobra é resgatada em Cachoeiro

O local exato não é divulgado para não atrair os caçadores, que vão em busca destes animais que têm valor comercial. Por causa disso, muitas aves estão ameaçadas de extinção. Mas graças ao projeto fundado em 2008 pelos irmãos ambientalistas João Luiz Madureira, que é também fundador da ONG Caminhadas e Trilhas, e o médico pediatra Luiz Renato Madureira, mais de três mil pássaros já foram soltos para viver livres na natureza.

O médico explica que os pássaros foram soltos em reserva natural nesta sexta-feira (29) fazem uma viagem de mais de sete horas de carro, vindo do projeto Cereias, que fica em Aracruz. A instituição é referência estadual na reabilitação de animais apreendidos pelos órgãos de fiscalização ou que são entregues por particulares.

Já entre as aves que foram soltas desta vez, estão 22 papagaios-chauá, que assim como os tico-ticos, coleirinhos, sabiás-laranjeira, entre outras espécies, são cada vez menos encontradas em seu habitat natural.

“Realizamos a soltura praticamente todos os anos, desde 2012, só paramos na pandemia. As aves reintroduzidas são sempre de espécies nativas da região, para não causar desequilíbrio na fauna local. A maioria chega e é solta imediatamente, outras precisam de uns dias de descanso e reidratação em nossos viveiros para depois ganharem a liberdade”, explica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.