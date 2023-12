Acabou o amor! Relembre os famosos que se separaram em 2023

O ano de 2023 bateu pesado para alguns casais, que não resistiram e colocaram um ponto final em suas relações. Aliás, você sabe quais os famosos que se separaram em 2023?

Sandy e Lucas Lima, Luísa Sonza e Chico Moedas, Hugh Jackman e Deborra-lee, Sabrina Sato e Duda Nagle, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, Neymar e Bruna Biancardi, foram alguns deles. No entanto, a lista dos famosos que se separaram em 2023 é extensa.

Aliás, muitos fãs ficaram chocados com fim dos casais e repercutiram o assunto na web. Muitas separações deram o que falar e muitos fãs lamentaram o fim repentino de muitos.

Confira os famosos que se separaram em 2023

Rafa Kalimann e José Loreto

Foto: Reprodução

Eles anunciaram a separação em janeiro de 2023. O namoro durou seis meses. Aliás, Rafa e Loreto assumiram o relacionamento publicamente em agosto de 2022, quando foram juntos a um show de Caetano Veloso. Antes, porém, eles já haviam se encontrado durante as gravações do Domingão com Huck, em junho do mesmo ano. Três meses depois, Rafa foi vista aos beijos com o empresário Antonio Bernardo Palhares. O romance durou 4 meses. Atualmente, a ex-BBB e o ator seguem solteiros curtindo a vida.

Fábio Porchat e Nataly Mega

Fábio Porchat e Nataly Mega ficaram juntos por oito anos e anunciaram o fim da união também em janeiro. Aliás, Porchat contou que um dos motivos da separação envolve maternidade. A produtora tem o sonho o de ser mãe, enquanto o humorista não deseja ter filhos.

Bela Gil e João Paulo Demasi

O casamento de Bela Gil com o designer João Paulo Demasi também chegou ao fim em janeiro. A culinarista postou um comunicado em suas redes agradecendo a João pelo casamento de 19 anos. Os dois viviam uma relação aberta, como Bela contou ao gshow no ano passado. Discretos, os dois seguem amigos e até então não assumiram nenhum relacionando publicamente.

Sabrina Sato e Duda Nagle

A apresentadora e o ator ficaram juntos por 7 anos e anunciaram o fim da união em março. Pais de Zoe, de 4 anos, os dois afirmaram em comunicado em conjunto que seguiam amigos. De fato, desde a separação, eles compartilham vários momentos em família.

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Foto: Reprodução Instagram

Preta Gil anunciou o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy em abril, durante seu tratamento de câncer no intestino. Em junho, a cantora participou do Mais Você e afirmou que a separação foi uma das dores mais profundas que já sentiu.

No entanto, em outubro, ao dar entrevista para a influencer Blogueirinha, Preta contou que descobriu traição do ex enquanto estavam casados. Nesta semana, a cantora deu uma excelente notícia: está curada da doença. Godoy segue ativo nas redes sociais compartilhando sua vida fitness.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Foto: Reprodução/Redes sociais

Após 7 anos juntos, Mariana Goldfarb anunciou em abril que seu casamento com Cauã Reymond chegou ao fim. O ator confirmou em seguida pelas redes sociais. Logo depois, o ator também se pronunciou sobre o término. Os dois se conheceram em 2016 e casaram em 2019. Até então nenhum deles assumiu relacionamento publicamente.

Luan Santana e Izabela Cunha

O cantor e a influencer terminaram o noivado em maio, após quase dois anos juntos. Desde então, Luan já foi visto com algumas affairs, inclusive Yasmin Brunet. O sertanejo e Izabela seguem solteiros. Pelo menos publicamente!

Vitória Strada e Marcella Rica

Em julho, as atrizes surpreenderam os fãs ao comunicar o fim do relacionamento nas redes sociais. No post conjunto, elas escreveram que continuam amigas. Vitória e Marcela oficializaram a relação em 2019 e, no início de 2021, anunciaram o noivado.

Bella Campos e MC Cabelinho

A atriz anunciou a separação do funkeiro em agosto, após boatos de uma suposta traição do cantor circular na internet. Aliás, os dois viviam um relacionamento desde que se conheceram nos bastidores da novela Vai na Fé. Cabelinho nunca chegou a comentar sobre o assunto. Recentemente, durante apresentação do TVZ, do Multishow, o cantor e ator deu um beijão ao vivo em Slipmami, aumentando os rumores de um affair entre os dois. Já Bella foi vista trocando beijos com o ator Caio Manhente.

Mel Maia e MC Daniel

Foto: Reprodução/Redes sociais

A atriz anunciou também em agosto o fim do namoro com o funkeiro. Os dois assumiram publicamente a relação em dezembro de 2022, em uma live nas redes sociais. Aliás, após o rompimento, Daniel viveu um affair com a modelo Yasmin Brunet. Mel compartilha fotos curtindo a vida de solteira.

Danielle Winits e André Gonçalves

Foto: Reprodução/Redes sociais

Depois de 7 anos juntos, Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram o fim do casamento em agosto. Apesar de cultivarem a amizade desde a adolescência, Dani Winits e André Gonçalves se viram apaixonados um pelo outro nos bastidores do quadro “Super Chef Celebridades”, do Mais Você, em 2016. Aliás, no mesmo ano, os dois retornaram ao programa para contar a história de amor à Ana Maria Braga. O ator participou de “A Fazenda”. Os dois seguem amigos e atriz esteve a final na torcida pro ex.

Luísa Sonza e Chico Moedas

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

A separação de Luísa Sonza e Chico Moedas foi bastante midiática. A cantora anunciou o término do namoro de quatro meses com o influencer durante sua participação no Mais Você em setembro. Após informar que não estavam mais juntos, Luísa, que escreveu uma música em homenagem ao ex-namorado, abriu o coração a Ana Maria Braga e contou que foi traída pelo influencer. Desde então, Chico deixou as redes sociais e voltou no início de novembro.

Lexa e MC Guimê

Foto: Reprodução/Redes sociais

Os artistas também anunciaram a separação em setembro. Os dois, que se casaram em 2018 e se separaram três vezes ao longo de um ano, colocaram um ponto final de vez após rumores de traição. Recentemente, Lexa assumiu o namoro com o ator Ricardo Viana. Guimê compartilha a vida de solteiro.

Sandy e Lucas Lima

Foto: Reprodução

Sem dúvida a separação que mais chocou o Brasil em 2023 foi de Sandy e Lucas Lima, anunciada em agosto através das redes sociais, após 24 anos juntos. Durante participação no Altas Horas, um dia depois do comunicado, os dois afirmaram que tomaram a decisão em comum acordo e seguiam amigos. A cantora e o músico são pais de Theo, de 9 anos. Aliás, mesmo após a separação, Sandy e Lucas interagem publicamente nas redes sociais.

Joe Jonas e Sophie Turner

A notícia do divórcio de Joe Jonas e Sophie Turner pegaram os fãs de surpresas, após quatro anos de casamento. A separação não foi nada amigável. Joe pediu a custódia das duas filhas do casal, Willa, de 3 anos, e a caçula, de 1 ano, que nunca teve o nome revelado. Um mês depois, os dois chegaram a um acordo e terão guarda compartilhada das meninas.

Sam Asghari e Britney Spears

O modelo tornou pública a separação de Britney Spears em agosto. A confirmação pelas redes sociais dele veio um dia após ele dar entrada no divórcio, após seis anos de união. Eles se casaram oficialmente em junho do ano passado, na mansão da cantora em Thousand Oaks, na Califórnia. O evento reuniu muitas celebridades, como Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna, entre outros. Britney confirmou o fim da união. Recentemente, ela lançou a biografia “The Woman in Me”, na qual ela relata as dores e dificuldades que a fama lhe trouxeram.

Ana Castela e Gustavo Mioto

Os cantores comunicaram que não eram mais um casal em setembro. Castela e Mioto oficializaram o relacionamento no Dia dos Namorados. Eles comemoraram a data juntinhos no Instagram, entre beijos e abraços. Os dois voltaram recentemente e aparecem em fotos nas redes sociais e saíram da lista dos famosos que se separaram em 2023.

Hugh Jackman e Deborra Lee

O astro e Debora anunciaram a separação em setembro, após 27 anos. O casal disse em comunicado à revista americana People que o fim da união foi em comum acordo. Os dois são pais de Oscar, de 23 anos, e de Ava, de 18.

Neymar e Bruna Biancardi

Foto: Reprodução/Redes sociais

Após meses de rumores, Bruna Biancardi confirmou no início de novembro o fim do relacionamento com Neymar, em um comunicado postado nas redes sociais. No entanto, os dois são pais de Mavie, de dois meses. “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento”, escreveu ela. Aliás, o jogador do Al-Hilal não tocou no assunto. Ele segue em recuperação após uma lesão no joelho esquerdo.

Ana Hickmann e Alexandre Côrrea

Foto: Reprodução/Redes sociais

O casamento da apresentadora com o empresário chegou definitivamente ao fim em novembro, após 25 anos juntos. Aliás, Ana anunciou o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha em novembro deste ano, durante entrevista do Domingo Espetacular, após relatar ter sido vítima de violência doméstica cometida pelo ex-marido.

Susana Werner e Júlio César

Foto: Reprodução/Redes sociais

Susana Werner anunciou que seu casamento de 21 anos com Júlio Cesar chegou ao fim no último dia 10 de dezembro. Essa não é a primeira vez que a empresária e goleiro se separam, no dia 21 de maio de 2023. Susana veio até as redes sociais e anunciou o fim de seu casamento, poucos dias depois, ela voltou atrás e reatou.

No entanto, desta vez, parece que eles continuarão na lista dos famosos que se separaram em 2023.