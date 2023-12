Motorista fica ferido após caminhão de frutas tombar na BR-101

Um caminhão carregado de frutas, tombou na madrugada desta quinta-feira (28), no km 408, da BR-101, na altura de Safra, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 23h30.

De acordo com informações do socorrista do Samu, o motorista relatou a equipe que trafegava na rodovia, quando o caminhão perdeu o freio e, neste momento, em uma curva, não conseguiu parar o veículo e tombou às margens da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimentos ao motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens. O motorista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do motorista não foi informado.