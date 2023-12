Acidente entre carros deixa três vítimas fatais em Rio Novo do Sul

Uma batida envolvendo dois carros de passeio, na tarde desta terça-feira (12), interditou a pista e deixou três vítimais fatais no km 397, da BR-101, em Rio Novo do Sul.

Segundo informações iniciais da Eco101, dois veículos, um Hyundai Creta, branco e um Chevrolet Spin, marrom, bateram de frente, deixando três vítimais fatais. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

A Eco101 informou que a rodovia está totalmente interditada. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e pede que motoristas que forem passar pelo trecho, tenham atenção, pois está fluindo no sentido Pare e Siga.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações sobre o acidente em instantes.

