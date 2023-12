Acidente entre moto e carros deixa motociclista ferida em Cachoeiro

Uma motociclista, não identificada, precisou ser socorrida, na noite da última segunda-feira (18), após ser envolver um acidente entre dois carros e uma moto, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram até a Rua Parecis, e encontrou a vítima, uma motociclista caída no asfalto, aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia também: VÍDEO | Motociclista fica ferido após bater em caminhão em Cachoeiro

A vítima relatou aos policiais que trafegava na rua, com a moto Honda Biz, de cor preta, sentido ao centro, quando um carro Toyota Corolla, que seguia sentido contrário, realizou uma manobra para entrar a esquerda para o hospital, quando não viu a moto e bateu. Com o impacto, a moto atingiu um carro Volkswagen Gol, que estava esperando para acessar a Rua Parecis.

Portanto, a motociclista foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, onde realizou exame e foi liberada para, posteriormente, ser reavaliada por um especialista.

Os condutores dos veículos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo. Os veículos envolvidos no acidente foram liberados pois estavam devidamente licenciados. A moto foi liberada para um condutor devidamente habilitado.