VÍDEO | Motociclista fica ferido após bater em caminhão em Cachoeiro

Um motociclista, não identificado, precisou ser socorrido, na manhã desta terça-feira (19), após bater na traseira de um caminhão, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na altura do bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o caminhão seguia na avenida, sentido centro, quando fez uma manobra para entrar na oficina que funciona na antiga Viação Itapemirim. Um motociclista, que vinha logo atrás, não deu tempo de frear e bateu na traseira do caminhão.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro ao condutor da moto, que estava com suspeita de fratura. Porém, sem gravidade.

Vídeo: Leitor Aqui Notícias

