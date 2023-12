Jovem de 18 anos morre em acidente de moto em Muqui

Um jovem, de 18 anos, morreu após sofrer um acidente de moto, na madrugada do último sábado (16), no bairro São Pedro, no centro de Muqui. O acidente aconteceu por volta das 0h.

Leia também: Acidente grave entre carro e moto deixa motociclista morto na BR-101

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para ir até a Rua Honório Fraga, pois havia acontecido um acidente de trânsito na região. No local, os militares foram informados pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a vítima, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os policiais verificaram o documento do veículo e constataram que a moto estava com o licenciamento atrasado.

Portanto, a moto foi removida para o pátio credenciado do Detran. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou o trabalho de remoção do corpo da vítima para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.