Adolescentes são apreendidos com drogas durante abordagem em Alegre

Na noite da última quarta-feira (13), policiais militares do 3º Batalhão, apreenderam dois adolescentes e localizaram diversas drogas, dinheiro e outros matérias, durante patrulhamento no local conhecido por “Morro do Arcon”, no Bairro Campo de Aviação, em Alegre.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram informados que, em uma casa abandonada, alvo de operações policiais, teria sido invadida por menores e que estariam desde semana passada comercializando drogas no local. Ao se aproximarem do local, avistaram um casal de adolescentes, ambos de 15 anos. Ao serem abordados, tentaram correr para dentro da casa, porém foram alcançados.

Portanto, com os suspeitos e na sala, os policiais localizaram R$ 2.032,00 reais em notas trocadas e na mesa, 51 pedras de crack, dois papelotes de cocaína, bem como material para embalar e fracionar as drogas.

Um dos apreendidos na ação, já foi detido outras vezes por tráfico de drogas e no final de novembro, com uma metralhadora caseira com escrito da facção criminosa capixaba, sendo ele o responsável pela venda da droga no local.

Após o flagrante, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as demais providencias.