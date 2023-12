Aves silvestres em cativeiro são apreendidas pela PM no Caparaó

Na tarde da última quarta-feira (13), equipes do 2° Pelotão da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA), realizaram a apreensão de quatro aves silvestres da fauna brasileira no município de Bom Jesus do Norte e Apiacá, no Caparaó.

Segundo informações da PMA, os policiais receberam denúncias anônimas de que os animais eram mantidos em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente, sendo identificado inclusive que três deles constam na lista de extinção.

Portanto, os responsáveis pela manutenção dos animais em cativeiro foram autuados pelo ilícito constatado, conforme prevê o Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.

Todos animais apreendidos serão encaminhados ao órgão ambiental competente, onde receberão os cuidados necessários para reintrodução ao habitat natural.