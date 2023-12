Agências do Banestes não abrem nesta sexta-feira (29)

As agências e correspondentes do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terão horários de atendimento diferenciados, neste fim de ano e início de 2024. Nos dias em que as unidades estiverem fechadas, os clientes têm a opção de realizar suas operações por meio do Aplicativo Banestes, Internet Banking e outros meios de atendimento eletrônico.

Nesta sexta-feira (29), as agências Banestes ficam sem atendimento ao público, voltando a abrir normalmente na próxima terça-feira (02). Já os correspondentes Banesfácil funcionam de acordo com a definição do estabelecimento, nesta sexta (29). Neste último fim de semana do ano, os caixas eletrônicos seguem em funcionamento.

Os meios eletrônicos de atendimento são uma opção para o cliente Banestes que precisar de serviços bancários durante os feriados ou no dia seguinte, evitando filas nas unidades. A exemplo de anos anteriores, a instituição financeira capixaba segue a recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no que diz respeito aos horários de atendimento ao público.

Atendimento eletrônico

Os clientes poderão usar os canais de atendimento digitais para efetuar pagamentos, transferências entre contas e várias outras transações. Será possível realizar serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos.

O App Banestes está disponível para smartphones e tablets, para os sistemas iOS e Android. Basta baixar o aplicativo e autorizar o uso previamente na agência. Mais informações em https://www.banestes.com.br/atendimento/aplicativo-banestes.html.

Pelo Banestes Internet Banking (www.banestes.com.br) também é possível realizar pagamentos, transferências, consultas de saldos e outras operações bancárias. Confira o que pode ser feito em cada um dos canais eletrônicos de atendimento: https://www.banestes.com.br/pessoa_fisica/servicos/atendimentobancario.html.

Vale lembrar que, independentemente do feriado de Ano Novo, os caixas eletrônicos do Banestes funcionam normalmente. Há também os terminais do Banestes Saque e Pague, onde é possível consultar saldo, efetuar saques, pagamento de contas e depósito em dinheiro sem envelope. Essas máquinas estão disponíveis em nossas agências, postos de combustíveis, shoppings e supermercados.