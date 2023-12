PRF inicia Operação Ano Novo com dicas para viagem tranquila

Após as festas natalinas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Ano Novo, de 00h00 de sexta-feira (29), até a meia-noite de segunda (01), em todas as rodovias federais que cortam o Espírito Santo, evento esse abrangido nacionalmente pela Operação RODOVIDA 23/24.

Com estatística expressiva na Operação Natal com relação ao número de acidentes nas rodovias federais capixabas, a PRF vai mais uma vez intensificar as atividades de fiscalização, agindo de forma estratégica em horários e locais críticos de acidentes. As ações são baseadas em estudo estatístico de dados, com vistas ao direcionamento do efetivo operacional na busca por resultados satisfatórios.

Como foi registrado nesse feriado de Natal um aumento significativo no número de veículos que acessaram as rodovias federais do ES, comparando-se aos últimos recessos prolongados, sobretudo o de Finados e de Nossa Senhora Aparecida, neste feriado de Ano Novo a PRF estará atenta a essa tendência e mobilizada na atividade policial ostensiva e de prevenção de sinistros de trânsito.

O objetivo é o reforço na fiscalização com vistas à redução no número e na gravidade das ocorrências, através da coibição de infrações, principalmente: a ultrapassagem indevida, o excesso de velocidade, a não utilização do cinto de segurança e a utilização do telefone celular durante a condução de veículo.

Entre as ações adotadas pela PRF, será massificado o combate à embriaguez ao volante e a conscientização dos motoristas de que a ingestão de álcool antes de dirigir provoca riscos no trânsito.

O intuito é que os condutores estejam cada vez mais conscientes sobre a importância do conhecimento e do respeito às normas de trânsito para que os números de infrações estejam sempre em queda e, por consequência, também os números de acidentes, feridos e mortes.

Antes de sair de casa, fique atento para as dicas da PRF para uma viagem segura:

Planeje sua rota com antecedência: saiba qual caminho percorrerá e esteja familiarizado com as vias que vai trafegar. Utilize tecnologias como GPS para ajudar na navegação; Faça uma revisão do veículo: certifique-se de que seu automóvel está em boas condições antes de pegar a estrada. Verifique pneus, freios, fluidos, luzes e tudo que for necessário para garantir um bom funcionamento da máquina; Respeite as leis de trânsito: cumpra todas as leis de trânsito, incluindo limites de velocidade, sinalizações e regras de ultrapassagem; Evite distrações ao volante: não utilize dispositivos eletrônicos, como o celular, enquanto dirige. Mantenha sua atenção totalmente voltada para a rodovia ou estrada. Descanse antes de viajar: certifique-se de estar descansado antes de iniciar uma viagem, por mais curta que ela seja. A fadiga pode afetar negativamente sua capacidade de reação. Jamais dirija após ter ingerido bebida alcoólica. O álcool reduz a capacidade psicomotora, afetando diretamente a segurança na direção. Rodovia desimpedida é rodovia segura: em caso de pane ou qualquer incidente, retire o mais rápido possível seu veículo da pista de rolamento, leve-o para o acostamento e lá permaneça até a solução do problema ou chegada de um guincho;

E não se esqueça: se precisar, conte com a PRF. Emergências, ligue 191.