Alegre: prefeitura pagará abono salarial a servidores ativos e inativos

A Prefeitura Municipal de Alegre anunciou que vai pagar abono salarial a todos os servidores da administração municipal.

De acordo com o prefeito Nirrô Emerick, o benefício será no valor de R$420,00 aos trabalhadores ativos e inativos.

“Este gesto é uma forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação de cada um ao desenvolvimento do nosso município. O abono natalino de 2023, como no ano anterior, é fruto de uma administração austera e responsável, demonstrando nosso empenho em promover o bem-estar de nossa equipe”, explicou o chefe do Poder Executivo municipal.