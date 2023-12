Anchieta: apesar do sol, tempo pode surpreender na virada

A previsão para este domingo (31), no município de Anchieta, é de tempo firme durante todo o dia, mas com possibilidade de chuva a qualquer hora.

De acordo com o Clima Tempo, o dia também será com muitas nuvens e períodos de nublado.

Na noite da virada, a possibilidade de chuva é de 90%. As temperaturas variam entre mínima de 23º e máxima de 28º.

