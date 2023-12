Após chuva em Alegre, programação da Fenecap é mantida nesta sexta (22)

A programação da FENECAP – Feira de Negócios Capixaba “Um Sonho de Natal”, no município de Alegre, está mantida nesta sexta-feira (22). O evento ocorre na praça 06 de Janeiro e no parque Getúlio Vargas.

Leia também: VÍDEO | Alegre: temporal causa alagamentos em ruas da cidade

Nesta sexta-feira (22) haverá a chegada de Papai Noel e show com Tina e Mayara Barbosa. E no sábado (23) o encerramento será com show do cantor Salvador.

A feira é uma iniciativa da GFC EVENTOS e Prefeitura Municipal de Alegre, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Aderes, Sebrae e AQUINOTICIAS.COM.

O evento acontece em conjunto com a 3ª edição do Natal Alegre 2023, “Celebrando a Transparência, Iluminando nossa Evolução”, um festival que promete encantar a todos, iluminando a cidade.

Acompanhe a programação!

Sexta-feira, 22 de dezembro:

19h: Chegada de Papai Noel

20h: Show com Tina

21h: Show com Mayara Barbosa

19h: Chegada do Papai Noel (Divertics)

21h: Show com Salvador

Serviço:

Data: 18 a 23 de dezembro

Local: Praça 06 de Janeiro e Parque Getúlio Vargas

Acesso: Aberto ao público