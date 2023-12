Após sofrer queimadura na mão, PM passa por cirurgia no Espírito Santo

Um policial militar precisou ser socorrido, na noite da última segunda-feira (4), após sofrer ferimentos na mão por conta da explosão de artefato explosivo, dentro do próprio apartamento, localizado na Praia do Morro, em Guarapari. O acidente ocorreu por volta das 22h.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi informada de que um incidente havia ocorrido no interior da residência de um militar, onde o mesmo, estando de folga, sofreu ferimentos na mão direita, após manusear um artefato explosivo.

Diante da gravidade dos ferimentos, populares socorreram o militar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, onde os médicos estabilizaram o ferimento para que o paciente fosse transferido para um hospital particular no município de Vitória, para passar por uma cirurgia imediata. Após a transferência, o militar foi operado e saiu da cirurgia por volta das 2h da manhã.

Por nota, a PM informou que as primeiras informações do quadro clínico dão conta de que a cirurgia foi um sucesso, conseguindo num primeiro momento reconstituir os danos causados pela explosão. Agora o processo pós cirúrgico deverá trazer mais detalhes sobre o estado de saúde do militar e a evolução da sua recuperação, para enfim, ter informações precisas de eventuais sequelas ocasionadas pelo incidente.

“A Polícia Militar informa que as informações do ocorrido ainda são superficiais, dando conta apenas de que foi acionada para prosseguir até a residência do militar no bairro Praia do Morro, para verificar a veracidade da informação de que um policial militar, de folga, sofreu um acidente envolvendo a detonação de um artefato explosivo, que até o momento não foi possível identificar com exatidão que artefato seria este e que, no momento, deseja pronta recuperação ao militar para que tenha evolução em seu estado de saúde”, disse em nota.