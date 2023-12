Apreensão de drogas: 8,5 toneladas incineradas em 2023 no ES

O Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) incinerou, no dia 30 de novembro, 2,5 toneladas de drogas que foram apreendidas pelo Departamento, nos últimos meses. Em 2023, no total, foram incineradas aproximadamente 8,5 toneladas de drogas apreendidas pelas forças de segurança do Estado, em cumprimento às determinações judiciais.

No aspecto repressivo, a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes impacta o fluxo financeiro dos traficantes e retira do convívio social, integrantes estratégicos das organizações criminosas que compõem o narcotráfico.

Além disso, no aspecto preventivo, essas apreensões reforçam as consequências legais associadas ao tráfico e ao uso de drogas ilícitas. O ato de incineração simboliza o compromisso institucional em eliminar do cenário social aquilo que representa uma ameaça à saúde pública e à segurança da população.