Atenção: Aristides Campos recebe novas intervenções nesta segunda (4)

Nesta segunda-feira (4), a partir das 20h, uma nova etapa do projeto de requalificação viária da avenida Aristides Campos terá início, com a construção de canteiros centrais na via.

A intervenção será realizada entre o trecho da antiga fábrica da Selita e o trevo do Posto Senna, e demandará a supressão de uma faixa da avenida, que continuará livre para tráfego nos dois sentidos. A orientação, aos condutores, no entanto, é a de dirigir, com atenção, na região.

Leia também: Mutirão vai retirar excesso de fios em postes de energia em Cachoeiro

De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), os trabalhos serão realizados sempre no período noturno, para reduzir os impactos no trânsito da região. A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) dará apoio com a sinalização viária para melhor orientar os motoristas.

Projeto foi aprovado pela população

O projeto de requalificação viária das avenidas Aristides Campos, que também inclui intervenções na avenida Lacerda de Aguiar, foi elaborado por técnicos em mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo) e apresentado à população em audiência pública no último mês de julho.

As mudanças incluem um conjunto de intervenções que visam reduzir pontos de retenções que geram transtornos e acidentes de trânsito. Confira abaixo um vídeo com todos os detalhes do projeto: