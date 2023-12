Atílio Vivácqua será contemplada com pacote bilionário do governo do ES

Atílio Vivácqua está entre as cidades que serão contempladas pelo pacote bilionário anunciado na semana passada pelo Governo do Espírito Santo para investimentos em novas obras rodoviárias e de edificações.

O município deve ser beneficiado com a recuperação da rodovia ES-289, trecho Posto dos Motoristas até São Gabriel, divisa com o Muqui. As intervenções serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“Em breve, as intervenções das obras irão começar. Vai ser muito importante para toda a região Sul e Caparaó e principalmente para nosso município. Mais uma vez o nosso governador Renato Casagrande demonstra seu carinho para com o nosso município destinando investimentos. Agradecemos imensamente!”, disse o prefeito Josemar.

O investimento visa impulsionar obras em 39 diferentes projetos – obras de implantação, reabilitação e duplicação de rodovias, serviços de contenção de encostas, obras de arte especiais (pontes), além de obras de reforma e ampliação de várias escolas e construção de unidades policiais.