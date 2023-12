Atletas capixabas voltam com 11 medalhas nos Jogos Sul-Americanos

A delegação capixaba voltou para casa nesse domingo (10), após conquistar 11 medalhas nos Jogos Sul-Americanos Escolares. Foram nove medalhas de ouro, uma prata e um bronze nas modalidades de atletismo e handebol. A competição foi encerrada na última sexta-feira (08), em Santiago, no Chile.

No handebol, os atletas capixabas do time masculino da Unidade Municipal de Ensino Fundamental (UMEF) Irmã Feliciana Garcia, de Vila Velha, faturou o ouro após vencer a disputa contra o Chile, por um placar de 21 a 17. Foi a primeira vez que uma escola pública do Brasil levou o título na modalidade.

Já no atletismo adaptado, o destaque da equipe foi Wender Rocha. A paratleta foi quem mais conquistou medalhas pelo Brasil ao subir ao topo do pódio nas quatro provas em que disputou. Ele levou o título de campeão sul-americano nos 80 metros, arremesso de peso, revezamento 5x80m integrado e salto em distância.

Outro destaque capixaba foi Ana Elizia Santos, com três medalhas de ouro conquistadas nas provas de arremesso de peso, salto em distância e revezamento integrado 5×80.

Brayan Litig também conseguiu um bom saldo, com um ouro no revezamento integrado 5×80 metros, uma prata e um bronze nos 5×80 metros e 2.000 metros no atletismo convencional, respectivamente.

Os atletas capixabas garantiram a vaga para representar o Estado e o País no Sul-Americano Escolar pelo bom desempenho nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s). Realizados entre os dias 27 de agosto e 08 de novembro, em Brasília, Distrito Federal.