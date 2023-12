Falta de interesse na escola, boletim com notas baixas e letras grandes. Quando isso acontece, os pais geralmente pensam que o filho está com algum problema de aprendizado ou com preguiça de estudar. Porém, o baixo rendimento escolar pode estar relacionado a problemas de visão.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), estima-se que 30% do público infantil em idade escolar têm problemas oculares. Desse número, 80% nunca fez uma avaliação oftalmológica.

Dentre os problemas mais comuns estão a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. “Essas disfunções podem causar dificuldade de leitura e escrita, concentração reduzida e dores de cabeça, e isso impacta diretamente no rendimento escolar das nossas crianças”, explica o médico do Hospital de Olhos Vitória, César Ronaldo Vieira Gomes.