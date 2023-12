Bancada Federal Capixaba repudia agressão a deputado em Brasília

O deputado federal e coordenador da Bancada Federal Capixaba no Congresso Nacional divulgou, nesta quinta-feira (21), nota de repudio contra o deputado Washington Quaquá (PT-RJ), que agrediu o deputado Messias Donato (Republicanos-ES) durante a sessão de promulgação da reforma tributária.

“A Bancada Federal Capixaba, por meio de sua coordenação, repudia a agressão covarde sofrida pelo Deputado Federal Messias Donato, do Espírito Santo, durante a Sessão Solene do Congresso Nacional destinada à Promulgação da Reforma Tributária”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Vice-presidente do PT chama Nikolas de ‘viadinho’ e dá tapa na cara de outro deputado

O colegiado ainda exige medidas mais duras que sirvam como exemplo para que atitudes como essas não se repitam na Casa Legislativa federal.

“O ato, por si só inadmissível, se torna ainda mais grave por ter sido cometido durante uma sessão legislativa e no exercício da atividade para a qual o deputado foi eleito pelo voto popular. A nossa Bancada Capixaba exige que o Conselho de Ética apure com o devido rigor e agilidade que o caso exige. Reiteramos nossa solidariedade e apoio ao Deputado Federal Capixaba Messias Donato”, afirmou a nota.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.