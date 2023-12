Bancos de Sangue de Cachoeiro precisam de doações

Durante a época de férias, as pessoas, aproveitam para viajar. A ocorrência de acidentes aumenta e a demanda por sangue também. Por esse motivo, os estoques nos bancos de sangue de Cachoeiro preciso estar abastecidos, o que não é a realidade.

Na Santa Casa de Cachoeiro, os tipos A- e AB- estão a zero enquanto que B-, 0- e AB+ estão em estado crítico. Os demais tipos, A+, B+ e O+ estão em alerta, porém de acordo com assessoria de comunicação da Santa Casa, as doações para todos os tipos são bem vindas. No Hospital Evangélico, a situação não é nada diferente não.

O Edson Ventura é doador há muitos anos mas ano passo sofreu um grave acidente automobilistico o que o fez interromper as doações. Mas, segundo ele, momentâneamente. “Acho importante essa ação por isso procuro ir na minha folga e nunca pego atestado”, esclarece.

Todos os trabalhadores tem direito a um dia de atestado quando comparecerem ao banco de sangue para realizarem a doação de sangue.

Em Cachoeiro, os cidadãos que são doadores de sangue tem atendimento prioritário em todos os estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares, de acordo com a Lei Municipal Nº 6496

Ambos os bancos funcionam de segunda a sexta, de 7h às 16h e aos sábados de 7h às 11h. Domingos e feriados somente interno porém nesta virada de ano, estarão fechados.