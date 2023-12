Conceiçoense é campeão em salvar vidas por meio da doação de sangue

Por causa do aumento da demanda neste período de festas e férias, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) alerta sobre a importância de abastecer os estoques de sangue.

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa), o estoque para alguns tipos de sangue o A – (negativo) e O – (negativo) já está zerado e, portanto, necessita da solidariedade de de pessoas como José Lúcio de Aguiar, 60 anos, morador de Conceição do Castelo, que recebeu o título de campeão em doação de sangue no Estado, para continuar salvando vidas.

“Eu faço isso por uma questão de generosidade e por aqueles que não podem doar por uma série de questões. Para mim é um gesto nobre”, afirma o conceiçoense.

LEIA TAMBÉM: Conceição do Castelo anuncia abono para servidores; confira o valor

De acordo com o Hemoes, ele já fez 62 doações, uma média de 29 litros de sangue. José Lúcio também já ajudou a salvar a vida de mais de 430 pessoas.

“Já sou doador há mais de de 20 anos. Comecei com 35, hoje estou com 60. Mesmo diante de toda dificuldade que é sair daqui de Conceição de Castelo e ir para Vitória, mas não vejo problema”, ressalta.

Como a doação é permitida até os 70 anos, José Lúcio destaca que enquanto não chegar lá vai continuar doando e contribuindo para salvar mais vidas. Inclusive, ele já se prepara para, nesta quinta-feira (28), se dirigir à capital capixaba para exercer pela 63ª vez esse ato de solidariedade e amor ao próximo.