Barra de São Francisco e Muqui estão na final da Copa Sesport

Após emocionantes partidas, foram definidos os classificados para as finais da Copa Sesport de Futebol Amador. No feminino, Linhares e Ibatiba vão decidir quem fica com a taça. Contudo, no masculino, Barra de São Francisco e Muqui brigam pelo título. Aliás, as finais acontecem no próximo sábado (16), em partidas únicas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, respectivamente, às 15h e às 17h.

Os jogos terão a transmissão, ao vivo, pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net).

A princípio, a programação tem início neste sábado (16) pela manhã, com as disputas em partidas únicas para decidir quais serão os terceiros colocados. Às 9h, pelo feminino, jogam Vila Valério e Conceição do Castelo. Na sequência, às 11h, no masculino, se enfrentam Linhares e Anchieta.

As semifinais, que decidiram os municípios finalistas, aconteceram nesse fim de semana.

Estádio Kleber Andrade será o palco da grande final, em jogo único, para decidir o grande campeão. Barra de São Francisco conquistou a vaga ao derrotar Linhares por 2 a 1, no sábado (9). Todavia, no domingo (10), Anchieta e Muqui ficaram no 0 a 0 durante os 90 minutos de partida. Na decisão por pênaltis, a equipe muquiense superou a do litoral: 3 a 0.

No feminino, que teve jogos de ida e volta, a seleção de Linhares, desta vez em casa repetiu o mesmo placar da vitória da semana anterior contra Vila Valério, 5 a 3 Enquanto Ibatiba, também jogando diante de sua torcida, bateu Conceição do Castelo por 4 a 2, No primeiro jogo, os times haviam ficado no 1 a 1.

COPA SESPORT – RESULTADOS SEMIFINAIS

FEMININO (JOGOS DE VOLTA)

Linhares 5 x 3 Vila Valério. Agregado: 10 x 6 (Linhares classificado)



Ibatiba 4 x 2 Conceição do Castelo. Agregado: 5 x 3 (Ibatiba classificado)

MASCULINO (JOGOS ÚNICOS)

Barra de São Francisco 2 x 1 Linhares (Barra de São Francisco classificado)



Anchieta 0 x 0 Muqui – Pênaltis: 0 x 3 (Muqui classificado)