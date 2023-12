Batida entre carro e caminhão deixa trânsito parado em Cachoeiro

Uma batida, entre um carro de passeio e um caminhão, deixou o trânsito da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar parado, na tarde desta segunda-feira (4), em Cachoeiro.

Testemunhas contaram que o carro Jeep Compass, de cor marrom, seguia na avenida quando um caminhão bateu na traseira do veículo. Por conta da batida, o trânsito ficou horas parado. Não há informações sobre feridos no acidente.

Entramos em contato com a Polícia Militar (PM) para saber sobre o acidente, mas até o momento, não obtivemos retorno. Assim que tiver mais informações, a matéria será atualizada.

