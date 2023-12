Carro de passeio bate em carreta na Rodovia do Frade, em Cachoeiro

Um carro de passeio, ficou preso embaixo de uma carreta, na tarde desta segunda-feira (4), na ES 488, Rodovia do Frade, na altura do bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 13h45.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), o motorista da carreta realizava uma manobra entrando na via, quando o condutor do veículo, Toyota Corolla preto, não deu tempo de frear e acabou colidindo na lateral.

Quatro pessoas, que estavam no veículo, dentre elas, uma criança de 10 anos, tiveram escoriações leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A criança, de 10 anos, foi encaminhada para o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA).

O estado de saúde dos pacientes não foram informados.

