Batida entre carro e carreta deixa três pessoas mortas na BR-101

Uma batida entre uma carreta e um carro de passeio deixou três pessoas mortes e feridos, na noite do último sábado (23), no km 55 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 20h15.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista precisou ficar interditada e a perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada. A dinâmica do acidente não foi informada.