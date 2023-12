Operação Natal: caminhonete furtada é recuperada pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou durante a Operação Natal, na manhã da último sábado (23), uma caminhonete furtada que estava sendo conduzida por um homem de 60 anos, no km 57 da BR-101, em Viana.

De acordo com a PRF, policiais rodoviários realizavam a fiscalização da Operação Natal, quando abordaram a caminhonete Nissan Frontier, de cor prata, conduzida por um homem de 60 anos, que seguia de Viana, no Espírito Santo, com destino à Teixeira de Freitas, na Bahia.

Entretanto, durante os procedimentos de fiscalização, foi verificado que o veículo possuía registro de roubo/furto em Vitória, praticado no último dia 19.

Diante dos fatos, o veículo e o homem foram conduzidos ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de São Mateus, para as providências cabíveis.