Bebê de 4 meses morre após briga dentro de condomínio em cidade do ES

Um bebê, de apenas 4 meses de idade, morreu, na tarde da última terça-feira (28), após um homem cair em cima dela durante uma briga em um condomínio localizado em Cariacica, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM) policiais militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, pois segundo informações da assistente social, por volta das 08h, um casal deu entrada na pediatria com uma criança de quatro meses de vida, chorando muito.

Entretanto, após fazer o raio x, foi constatado lesões internas. Devido ao fato, havia suspeita que a criança tivesse sido agredida, devido o pai estar muito alterado local. Imediatamente, a equipe foi ao PA e em contato com a assistente social, a profissional confirmou os fatos narrados via Ciodes.

Segundo ela, ao indagar os pais o que havia acontecido, informaram que na terça-feira (28), por volta da 16h, eles estavam sentados na calçada no interior do condomínio onde residem e que o bebê, filho do casal, estava deitado em uma cadeirinha ao lado deles, quando começou uma briga entre dois moradores. Após um dos envolvidos levar um soco, caiu por cima da criança, mas foi retirado de imediato de cima.

A criança começou a chorar e a mãe a pegou no colo. Imediatamente, o bebê parou de chorar, não aparentando ter acontecido nada, mas durante a noite, a criança começou a chorar novamente e o casal resolveu levar o filho ao médico.

Posteriormente, compareceu ao local um morador do condomínio. Segundo o homem, ele fazia parte da liderança daquela comunidade e informou que presenciou toda a situação e que é condizente com os fatos narrados pelo casal. Tanto o pai, quanto a mãe foram ouvidos, separadamente, pela PM e apresentaram a mesma versão dos fatos.

A assistente social do hospital disse que havia feito contato com o Conselho Tutelar, que tomou ciência do acontecido e informou que, futuramente, iriam prosseguir até a residência do casal para tomarem as devidas medidas cabíveis.