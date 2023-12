Drogas e dinheiro são encontrados pela GCM dentro de carro em Marataízes

A Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu, na última quarta-feira (29), buchas de maconha e uma quantia em dinheiro, escondidos dentro de um carro, na Barra de Itapemirim, em Marataízes.

A GCM informou que, a equipe fazia patrulhamento pela região, quando receberam informações do vídeomonitoramento, dizendo que um carro Honda Civic, preto, teria passado no cerco inteligente na avenida Simão Soares, na Barra de Itapemirim.

Diante das informações, os guardas seguiram até o local e, ao avistarem o veículo, foi realizado a abordagem. No veículo estavam o condutor e uma passageira. Dentro do veículo, os guardas encontraram cerca de R$ 2.187,00 em espécie, uma bucha de maconha e um dechavador.

Os suspeitos, os materiais apreendidos e o veículo, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Marataízes e entregue para a autoridade de plantão.

