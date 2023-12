Brasil: 2º lugar no ranking de países que gastam mais tempo em telas

Computadores, tablets e celulares fazem parte da nossa vida diária. Seja pelo trabalho ou estudo, seja para ocupar as horas vagas, os brasileiros passam um tempo médio de 9 horas e 32 minutos olhando para displays. O dado foi levantado pela Eletronic Hub, que quis mostrar quanto tempo os residentes de cada país passam com os olhos grudados em algum tipo de tela. O Brasil ficou atrás apenas da África do Sul.

A saúde ocular é uma das principais preocupações diante aos problemas que essa exposição pode causar. Isso porque a luz azul emitida por esses dispositivos possui comprimentos de onda mais curtos e de maior energia, que penetram mais profundamente no olho do que outras formas de luz visível.

Leia também: Empresários discutem desenvolvimento econômico e política no Sul do ES

O médico oftalmologista Lucas Emery, explica que nos adultos a exposição prolongada a esse tipo de luz está associada a sintomas como fadiga ocular, ressecamento dos olhos, visão embaçada, dores de cabeça e distúrbios do sono. Já nas crianças, os problemas podem ser maiores.

“As crianças ainda estão em desenvolvimento ocular. Por isso, a exposição excessiva às telas pode aumentar a possibilidade de desenvolver e agravar casos de miopia”, comenta.

Quais cuidados tomar?

O especialista orienta que é importante que as pessoas que trabalham com telas façam pausas a cada 20 minutos. “Quando estamos de frente a esses dispositivos, nós não piscamos com tanta frequência e estamos constantemente “focando e refocando” nas imagens e letras expostos na tela, o que sobrecarrega os músculos oculares. Então é importante fazer pausas regulares e olhar 20 segundos para um ponto distante para dar um descanso para os olhos e ajudar a prevenir o ressecamento dos olhos”, explica.

Fique a uma distância de 50 centímetros das telas. “As pessoas tendem a aproximar muito o celular do rosto. Isso pode gerar uma dificuldade para enxergar de longe”, ressalta o médico.

O uso de colírios lubrificantes, recomendados por um médico oftalmologista para combater possíveis irritações, bem como o uso de óculos com grau sempre atualizado e com o filtro azul, também são importantes para garantir a menor fadiga ocular possível.

E, claro, as consultas periódicas para avaliar a saúde dos olhos e detectar possíveis problemas não podem ficar de lado. “Ir ao oftalmologista periodicamente possibilita o diagnóstico precoce de possíveis problemas que podem ser desenvolvidos. Com isso, podemos oferecer o tratamento adequado, o quanto antes, para evitar problemas maiores”, garante o especialista.