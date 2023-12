Empresários discutem desenvolvimento econômico e política no Sul do ES

O diretor-presidente da Cofril, José Carlos Corrêa Cardoso, mais conhecido como Zezé da Cofril, recebeu, nesta segunda-feira (18), o diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, para um bate-papo sobre o contexto político e econômico do Sul do Espírito Santo.

No encontro, o empresário do ramo de alimentos revelou a intenção de ampliar os investimentos na região e ressaltou a importância da prestação de serviço à população por meio da prática do jornalismo sério e responsável.

LEIA TAMBÉM: Diretório do PP em Cachoeiro traz novidade que vai te surpreender

Zezé da Cofril ainda apontou como referência o trabalho que o portal AQUINOTÍCIAS.COM, que completa 20 anos, em 2024, desenvolve no combate a fake news e na checagem da veracidade dos fatos.

Otimista com as projeções da Cofril para os próximos anos , Elias Carvalho destacou a importância estratégica da empresa para a economia regional.

“Muito orgulho ter uma empresa como a Cofril aqui no Sul do Estado, vai crescer muito no mercado”, afirmou.

Os empresários ainda aproveitaram o encontro para tratar sobre as eleições 2024. Além de Cachoeiro, eles também conversaram sobre pré-candidaturas a prefeitos e suas propostas, que podem impactar na economia dos municípios do Sul.