Cachoeirense conquista o Prêmio Estadual de Direitos Humanos

O cachoeirense José Antônio Souto Siqueira recebeu, em Vitória (ES), o Prêmio Estadual de Direitos Humanos, concedido anualmente pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo (CEDH-ES). A cerimônia foi realizada no Palácio da Cultura Sônia Cabral, reunindo as principais referências da luta pelos direitos humanos no estado do Espírito Santo.

José Antônio luta há mais de 20 anos em diversos movimentos sociais capixabas e se tornou uma referência estadual na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, atuando atualmente como coordenador adjunto do CDDH “Pedro Reis” – Regional Sul, que é sediado em Cachoeiro de Itapemirim (ES), e como membro dos conselhos municipal e estadual de direitos das pessoas com deficiência.

“Este reconhecimento é uma convocação para eu estar ainda mais presente na luta. Fico emocionado em ser reconhecido – ele tem um valor imenso”, afirmou José Antônio em entrevista à TVE Espírito Santo realizada na cerimônia da premiação.

A presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), Galdene Conceição dos Santos, agradeceu o trabalho desenvolvido pelas quatro pessoas e pelas quatro entidades premiadas este ano.

“Estamos muito felizes em poder, por meio do Conselho, homenagear e evidenciar o trabalho de pessoas e entidades que fazem a diferença em seus territórios, que são referências em nosso Estado na luta pelos Direitos Humanos”, salientou.

Segundo a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, “a premiação serve de inspiração, para que o trabalho continue e outras pessoas se sintam encorajadas a fazer um bem para a sociedade.”

José Antônio recebeu o prêmio das mãos da secretária e das deputadas estaduais que são membros da Comissão de Defesa Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Camila Valadão e Iriny Lopes.