Último dia para curtir Natal Iluminado em Jerônimo Monteiro

Este domingo (17) é o último dia para curtir a Fenecap – Feira de Negócios Capixaba ‘Natal Iluminado’ em Jerônimo Monteiro. O evento é uma iniciativa da GFC Eventos e a Prefeitura do município. O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Aderes, Sebrae, Incaper e AQUINOTICIAS.COM.

A programação terá início às 18h, com cantata dos alunos da escola municipal “Nicolau Borges”, seguido por um desfile de modas. Já o encerramento do evento será com o cantor Leonnes Gomes. Desde sexta-feira (15) o público pôde conferir apresentações de danças, homenagens, desfiles e vários shows de artistas regionais.

Natal Iluminado em Jerônimo Monteiro

18h – Abertura da feira

19h – Cantata dos alunos da escola municipal “Nicolau Borges”

20h – Desfile de modas

21h – Show com Cantor Leonnes Gomes