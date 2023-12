Cachoeiro: Praça de Fátima recebe ornamentação especial de Natal

A Praça de Fátima, em Cachoeiro, mais uma vez foi transformada em uma vila de Natal pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), para celebrar a magia de uma das épocas mais aguardadas do ano.

A decoração, inaugurada no último domingo (10), apresenta uma ampla variedade de luzes pisca-pisca, criando um ambiente luminoso que pode ser admirado à distância por quem passeia ao longo da avenida Beira Rio.

Para as crianças, a ornamentação lúdica é um atrativo especial, com esculturas que narram a história desta importante data, como o presépio em tamanho real e os anjos de Natal. Na residência do Papai Noel, as famílias têm a oportunidade de registrar belas fotografias em um espaço especialmente pensado para os pequenos.

Quem esteve na Praça de Fátima para conferir o primeiro dia da ornamentação especial se encantou com a árvore de Natal da cidade, que está enfeitada com luzes LED em tons de vermelho e dourado, ponto alto da decoração.

“É muito especial esse clima de Natal, as crianças adoram, brincam e se encantam com os símbolos natalinos, que tem tanta representatividade para todos, com bons sentimentos. Está muito linda a decoração, com certeza vamos vir mais vezes”, afirmou a professora Maria das Graças Gonzaga.

“Pensamos em uma decoração lúdica para encantar toda a família. Convidamos toda a população a vir conferir e compartilhar momentos especiais, repletos de sentimentos que traduzem esse período tão aguardado do ano”, afirmou Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo.

“Esperamos que os cachoeirenses desfrutem deste ambiente que preparamos para celebrar esta época tão especial, repleta de bons sentimentos, que também beneficia diretamente o comércio e a economia local”, destacou Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro.

A decoração de Natal na Praça de Fátima seguirá até o dia 15 de janeiro de 2024,

Feira de Artesanato

Nesta quarta-feira (13), a Praça de Fátima ganhará outro atrativo especial: a edição de Natal da feira de artesanato “Art’s na Praça”. Até o dia 24 de dezembro, o público poderá conferir, no local, diversas opções de presentes feitos, de forma manual, por artesãos da região. Além disso, também haverá opções de comidas e bebidas.