São José do Calçado: prefeito se veste de Papai Noel e encanta cidade

Neste domingo (10), uma cena inusitada marcou a cidade de São José do Calçado: o prefeito Antonio Coimbra de Almeida, carinhosamente conhecido como Cuíca, surpreendeu os moradores ao se caracterizar como o bom velhinho, o Papai Noel. Esta é a primeira vez na história do município que um prefeito assume essa tradicional vestimenta natalina.

A iniciativa de Cuíca não apenas arrancou sorrisos das crianças, mas também proporcionou momentos de alegria para toda a comunidade. O prefeito distribuiu balas e pirulitos, espalhando a magia do Natal pela praça central da cidade. O gesto não passou despercebido, e a população se reuniu para celebrar o início do Natal Encantado.

LEIA TAMBÉM: Arquivo Público do ES deve virar autarquia

A praça central foi adornada com iluminação temática e abriga a Casa do Bom Velhinho, onde Cuíca posou para fotos ao lado de diversas famílias locais. A atitude do prefeito gerou diversas reações, desde a surpresa até o riso, mas para Cuíca, esse momento único representou uma oportunidade de conexão, agradecimento e maior proximidade com os cidadãos de São José do Calçado.

Em entrevista, Cuíca expressou sua intenção de manter a tradição, prometendo vestir a roupa de Papai Noel em futuras visitas a diferentes bairros da cidade. “Eu sou assim. Pelas crianças, eu encaro qualquer desafio para trazer alegria e sorrisos para os pequenos!”, afirmou o prefeito.

A prefeitura informa que a decoração de Natal, que encanta a cidade, permanecerá até o dia 6 de janeiro, estendendo as festividades além da data inicialmente mencionada. O Natal Encantado de São José do Calçado promete continuar encantando moradores e visitantes, deixando uma marca memorável nesta época festiva.