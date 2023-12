Cachoeiro reforça importância dos cuidados contra o mosquito da dengue

Com a proximidade da chegada do verão, estação caracterizada por chuvas frequentes e temperaturas elevadas, o Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya, encontra condições ideais para se reproduzir.

Até o momento, neste ano, Cachoeiro já registrou 6.149 casos confirmados de dengue, 40 de Zikavírus e 8 de Chikungunya, números que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), tendem a aumentar com a chegada dos períodos que facilitam a reprodução do mosquito.

“Estamos sempre atentos às notificações de doenças relacionadas ao Aedes aegypti, e tomamos as medidas necessárias conforme a situação em cada bairro e distrito, durante o planejamento estratégico de ações de combate ao mosquito. Entretanto, as medidas de prevenção em comércios e residências devem ser constantes, principalmente nos períodos de chuva, para evitarmos novos ciclos de contaminação”, destaca o secretário municipal de Saúde (Semus), Alex Wingler.

Em muitos casos, os focos do mosquito são encontrados dentro de residências e quintais. A água parada pode se acumular em calhas, pneus, vasos de plantas, garrafas pet, ralos e até mesmo em pequenos recipientes, como tampinhas de garrafa. Nestes locais, o mosquito se reproduz, iniciando assim um novo ciclo de contaminação.

Diante desse cenário, a Semus alerta a população para redobrar os cuidados e evitar a proliferação do mosquito, o que poderia resultar em um aumento nos casos das doenças transmitidas por ele.

A Semus recomenda algumas práticas ideais, como manter caixas d’água, tonéis e barris bem fechados; acondicionar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada; evitar acúmulo de água em lajes e terraços; virar garrafas de boca para baixo; armazenar pneus em locais cobertos; proteger ralos sem tampa com telas finas; encher pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda e lavá-los uma vez por semana.

Para aqueles que planejam viajar durante as férias, é aconselhável realizar uma vistoria na casa antes de partir, garantindo que não haja locais propícios para o acúmulo de água da chuva em quintais e lajes. Em casos necessários, é indicado armazenar objetos em abrigos da chuva ou realizar o descarte adequado em sacos plásticos vedados.

“O controle da dengue, zika e chikungunya depende da interrupção do ciclo de reprodução do mosquito, sendo essencial o engajamento da comunidade para evitar possíveis epidemias dessas doenças”, finaliza o secretário.

