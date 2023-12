Semana de mobilização para doação de medula começa nesta quinta (14)

Tem início, nesta quinta-feira (14) e prossegue até o dia 21, a Semana de Mobilização Nacional para a Doação de Medula Óssea. O objetivo é promover o esclarecimento e a conscientização sobre a doação e o transplante de medula óssea, além de estimular que mais pessoas participem do cadastro de doadores do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Por ocasião da semana, o Redome, por meio dos hemocentros de todo o País, solicita a quem já tem o cadastro que o mantenha atualizado. “Qualquer alteração deve ser informada, seja telefone, endereço, e-mail, pois pode fazer toda a diferença para uma vida que espera uma doação”, destacou a diretora-geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes), Marcela Murad.



O Espírito Santo possui o 178.612 cadastrados para doação de medula óssea, conforme dados atualizados do Redome, sendo que são realizados transplantes de medula óssea autólogo e medula óssea aparentado e não aparentado. Em 2022, foram realizados 85 transplantes no estado.

Este ano, até o presente momento, foram realizados nove transplantes alogênicos e 65 transplantes autólogos, totalizando 74 transplantes.

Para se cadastrar, é necessário ter entre 18 e 35 anos, e comparecer ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes) portando um documento oficial com foto.

Não precisa agendar, nem estar em jejum, se estiver tomando alguma medicação não precisa interromper, pois não interfere no resultado do exame. Após o cadastro, o doador é encaminhado para a sala de coleta onde será retirada uma amostra de sangue do braço, para que possa ser feito o exame de compatibilidade e inseri-lo no sistema Redome.

O transplante de medula óssea é uma alternativa indicada para o tratamento de doenças relacionadas com a fabricação de células do sangue e com deficiências no sistema imunológico.

Pacientes com leucemias originárias das células da medula óssea, linfomas, doenças originadas do sistema imune em geral, dos gânglios e do baço, e anemias graves estão entre os principais beneficiados com o transplante.



Quando o paciente não encontra o doador ideal dentro da própria família, é necessário buscar alternativas nos registros de doadores voluntários. É nesse momento que entra em ação o Redome, que reúne dados de pessoas dispostas a doar medula óssea para quem precisa de transplante.

O cadastro de receptores também é de forma nacional, pelo Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (Rereme). Estes dois cadastros cruzam informações para a busca de doadores e receptores compatíveis.

A chance de encontrar um doador compatível é de 1 para 100 mil pessoas. Para aumentar a probabilidade de êxito na localização, é fundamental manter os dados cadastrais atualizados. O voluntário pode ser chamado para efetuar a doação com até 60 anos de idade.



Aplicativo



O aplicativo Gota de Vida, desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), em parceria com o Hemoes, incentiva a atualização dos dados cadastrais dos possíveis doadores de medula óssea no Redome. Basta acessar a seção “Serviços” e clicar em “Redome” para ser direcionado ao site em que é feita a atualização.



O Gota de Vida está disponível de forma gratuita nas lojas de aplicativos de celulares e tablets. O objetivo principal é aumentar as doações de sangue com a fidelização de doadores. Agora, os usuários podem registrar também suas doações de plaquetas e hemácias, tirar dúvidas sobre doação de sangue e de medula óssea no campo “perguntas frequentes” e desbloquear novas conquistas na gamificação.

