Cafés tardios: premiação revela diversidade sensorial em Venda Nova

O município de Venda Nova do Imigrante revelou, na última quinta-feira (30), os ganhadores da 4ª edição da Premiação e Leilão de Cafés Tardios de Qualidade – Safra 2023/2024. A cerimônia, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura, foi realizada no auditório do Senac VNI, em evento aberto ao público com a presença dos 15 finalistas, além do prefeito, Paulinho Mineti, do secretário de Agricultura, Ivanildo Almeida, do subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Michel Simon, e do diretor-presidente do Incaper, Franco Fiorot.

Com cafés com notas acima de 85 pontos, os produtores vendanovenses foram os protagonistas da noite. O destaque foi Gilcimar Filete, morador do Alto Providência, campeão entre os dez primeiros colocados (88,06 pontos) e também do prêmio bônus ao Melhor Cereja Descascado. “Muito satisfeito com o prêmio. Em 2024, vamos tentar melhorar ainda mais”, declarou Filete, que embolsou R$ 9.000,00 de premiação em dinheiro.

A segunda colocação ficou com José Henrique Salina Filete (87,46), da mesma localidade, e a terceira com Mário José Zardo (86,71), do Alto Caxixe. Outro prêmio bônus foi concedido ao produtor João Bosco Lorenção, do Alto Tapera, com o Melhor Café Natural. Segundo a Secretaria de Agricultura, não houve o leilão nesta edição, e a negociação dos cafés vencedores foi diretamente junto a compradores da região.

O secretário Municipal de Agricultura, Ivanildo Almeida, destacou que este ano a Prefeitura aumentou o valor da premiação (um total de R$ 30 mil) e o número de cafeicultores contemplados (até ano passado o prêmio era concedido somente do primeiro ao quinto colocado). “Este ano também fizemos um evento aberto à comunidade, visando incentivar outros cafeicultores a participarem no próximo ano”, disse.

O evento nesta quinta-feira contou ainda com a presença da Rainha e princesas da Festa do Café Arábica e sorteio de brindes.

Excelência em sabores

A Premiação de Cafés Tardios de Qualidade de Venda Nova do Imigrante revelou a diversidade dos cafés arábica produzidos no município. A presença marcante de elementos como mel, melaço, chocolate, frutas cristalizadas, e a harmoniosa combinação de acidez e doçura revelam a excelência e a complexidade desses cafés, evidenciando o cuidado e a expertise dos produtores que elevam a cafeicultura a um patamar extraordinário (*Confira as características sensoriais abaixo).

As provas (cupping) foram realizadas na última quarta-feira (29), no Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (Cecafes), na Fazenda Experimental do Incaper, na Viçosinha, com a participação de degustadores do Incaper e parceiros.

Os destaques da premiação:

1º lugar- Gilcimar Filete – Alto Providência- R$ 8.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 88,0625

Características sensoriais: MEL, MELAÇO, FRUTAS CRISTALIZADAS, MIRTILO, CHOCOLATE AO LEITE, CORPO LICOROSO, ACIDEZ CÍTRICA, CARAMELO, AVELÃ, AÇÚCAR MASCAVO, FRUTADO, ESPECIARIAS, FRUTAS AMARELAS, DOCE, BAUNILHA, RAPADURA, CEREJA, MARACUJÁ

2º lugar- José Henrique Salina Filete – Alto Providência- R$ 6.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 87,46875

Características sensoriais: MELAÇO, FRUTAS CRISTALIZADAS, FRUTAS VERMELHAS, CHOCOLATE AO LEITE, CORPO MACIO, MEL, ESPECIARIAS, FRUTADO, DOCE, ESPECIARIAS

3º lugar- Mário José Zardo – Alto Caxixe- R$ 4.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 86,71875

Características sensoriais: MELAÇO, DOCE, CHOCOLATE, ESPECIARIAS, ERVAS FINAS, FRUTADO, CORPO LICOROSO, FRUTAS AMARELAS, CARAMELO, SUAVE, BOM CORPO, BOA ACIDEZ

4º lugar- Miguel Arcanjo Quaioto – Bela Aurora- R$ 3.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 86,4375

Características sensoriais: CARAMELO, CHOCOLATE, DOCE, FLORAL, DELICADO, MELAÇO, DOCE DE LEITE, MEL, AVELÃ, FRUTAS AMARELAS, ESPECIARIAS

5º lugar- Elis Angela Filete Brioschi – Providência- R$ 2.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 85,0625

Características sensoriais: CHOCOLATE, MELAÇO, MEL, RAPADURA, DOCE DE LEITE, CORPO MACIO, CHOCOLATE, FRUTAS VERMELHAS, FRUTADO, CARAMELO, DOCE

6º lugar- Derio Brioschi- Alto Tapera- R$ 1.000,00

Tipo: Natural

Nota: 84,87

Características sensoriais: FRUTAS CRISTALIZADAS, CHOCOLATE AO LEITE, MEL, FLORAL, DELICADO, CARAMELO, CHOCOLATE, DOCE DE LEITE, CORPO MACIO, MELAÇO, FRUTADO, PÊSSEGO, FINALIZA AGRADÁVEL, RAPADURA, BALA DE COCO, ACIDEZ BOA

7º lugar- Miguel Brioschi- Alto Tapera- R$ 1.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 84,81

Características sensoriais: FRUTAS AMARELAS, CHOCOLATE AO LEITE, ERVAS FINAS, CORPO CREMOSO, ACIDEZ BRILHANTE, FINAL DOCE, SUAVE, CARAMELO, AÇÚCAR MASCAVO, DOCE, CHOCOLATE, FRUTADO, CEREJA, MEL, MELAÇO, CAPIM LIMÃO

8º lugar- Luiz Carlos Zandonade- Bela Aurora- R$ 1.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 84,68

Características sensoriais: CARAMELO, CHOCOLATE, DOCE, FRUTAS VERMELHAS, MELAÇO FRUTADO, AVELÃ, NIBS

9º lugar- Cleison Wagner Brioschi- Alto Tapera- R$ 1.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 82,46

Características sensoriais: ESPECIARIAS, MEL, CARAMELO, CÍTRICO, VINHOSO, FRUTADO, HERBÁCEO, FINAL CURTO, NOZES

10º lugar- Altair José Oliveira da Silva- Alto Providência- R$ 1.000,00

Tipo: Café Despolpado (CD)

Nota: 82,21

Características sensoriais: MEL, MELAÇO, DOCE, ESPECIARIAS, FRUTAS AMARELAS, HERBAL, CHOCOLATE, FRUTAS CÍTRICAS, CORPO MACIO, CARAMELO, AVELÃ, AÇÚCAR, FINAL CURTO, BALA DE COCO QUEIMADO

MELHOR CAFÉ NATURAL:

João Bosco Lorenção- Alto Tapera- R$ 1.000,00

MELHOR CAFÉ CEREJA DESCASCADO

Gilcimar Filete- Alto Providência- R$ 1.000,00