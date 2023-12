Calor e aumento de usuários podem afetar rede de água e esgoto no verão

O Espírito Santo é uma ótima opção para aqueles que desejam aproveitar o verão em lindas praias. A expectativa é que as cidades litorâneas tenham um aumento de 260% no número de turistas, na temporada de 2023/2024, afirma o G1.

No entanto, na época mais aguardada do ano, devido às altas temperaturas e o grande fluxo de usuários, estatísticas mostram que problemas na rede de água e esgoto podem se agravar.

Dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet, alertam que o Brasil vivenciará a oitava onda de calor em 2023 e 2024. Entre dezembro e março, as temperaturas podem atingir até 40,7 graus em alguns dias.

Por conta desse calor intenso, o sistema de água e esgoto será muito acionado, o que pode gerar sobrecarga, reduzindo sua eficiência e ocasionando problemas, como extravasamento e entupimento das tubulações, além da falta d’água, resultado da grande quantidade de banhos.

Para a Secretaria de Turismo (Setur), essa sobrecarga acontece também pelo aumento no número de turistas em cidades litorâneas.

Uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo em parceria com a Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios, apontou que a expectativa é que cheguem 1,5 milhão de turistas para visitarem 14 municípios do Espírito Santo até janeiro, sendo 12 cidades do litoral capixaba.

O que fazer para diminuir os riscos de possíveis contratempos que atrapalhem seu verão?

Hora do banho: é importante que após chegar da praia, o usuário evite deixar que a areia e os fios de cabelo desçam pelo ralo: o cabelo pode ficar preso nas tubulações, fazendo com que o esgoto volte e entre de novamente para as casas; a areia pode obstruir as vias da tubulação.

Pós refeições: evitar que o óleo escorra pela pia da cozinha na hora de lavar a louça; a gordura pode obstruir as vias da tubulação, dificultando a passagem da água e, consequentemente, o seu tratamento.

Lixo no lixo: objetos como fio dental, fraldas, preservativo, lentes de contato, absorvente interno, lenços faciais, brinquedos, roupas, garrafas pets e calçados, não devem ser descartados no vaso sanitário ou na rede de esgoto. Eles podem levar ao entupimento e extravasamento da rede.

Higienização: a realização da manutenção da caixa de gordura periodicamente não é só uma obrigação das empresas especializadas no serviço, mas sim de todos os usuários.

Com esses cuidados, o verão pode se tornar ainda melhor para todos. É essencial o apoio dos cidadãos nesse processo, evitando maiores problemas e dores de cabeça nessa época tão aguardada.