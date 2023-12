Caminhão carregado de melancia tomba e deixa pista interditada na BR-101

Um caminhão, que transportava carga de melancias, tombou na tarde da última terça-feira (5), no km 343, da BR-101, em Guarapari. O acidente ocorreu por volta das 15h.

Leia também: Após sofrer queimadura na mão, PM passa por cirurgia no Espírito Santo

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia pela rodovia, sentido Sul, quando perdeu o controle do caminhão e tombou no acostamento.

Por conta do tombamento, a carga de melancia ficou espalhada na pista e quase toda foi perdida. Não houve feridos e a pista precisou ficar interditada.