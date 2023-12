Caminhão desgovernado destrói canteiro central de avenida em Cachoeiro

Um caminhão, do tipo baú, bateu e destruiu o canteiro central que divide as duas pistas da avenida Aristides Campos, na madrugada desta quinta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Cachoeiro: entenda as intervenções em andamento na Aristides Campos

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o subsecretário da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semset), foi conduzido, juntamente com os guardas, pela madrugada, para averiguarem uma danificação no canteiro central da avenida Aristides Campos. Ao chegarem no local, os agentes constataram que um veículo teria colidido com a mureta, ocasionando danos ao patrimônio público.

A imagem da câmera de vídeomonitoramento mostra o momento em que dois caminhões, do tipo baú, trafegam na pista sentido ao bairro Nova Brasília. O primeiro veículo passa, só que o segundo caminhão, que vinha logo atrás, desvia e invade o canteiro central da avenida.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança e Trânsito (Semseg) informa que o fato foi ocasionado por um caminhão. A Semseg ainda apura as condições do ocorrido, com base nas imagens de vídeomonitoramento para que o proprietário seja localizado.

Obras de melhoria na avenida

A avenida Aristides Campos, em Cachoeiro, segue recebendo intervenções de requalificação viária. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) está implantando barreiras físicas em trechos próximos às interseções com outras ruas ao longo da avenida.

Com a instalação dessas barreiras, os condutores serão orientados a realizar retornos e conversões utilizando a rotatória da antiga Selita e o trevo do Posto Senna, evitando transposições irregulares, o que não apenas prejudica a fluidez do trânsito, mas também contribui para a ocorrência de acidentes.

Os trabalhos estão sendo realizados durante o período noturno, para minimizar os impactos no tráfego local, e a previsão é que sejam concluídos até o final desta semana. Entretanto, esse prazo está sujeito a mudanças em caso de instabilidade climática no município, o que pode afetar o cronograma de execução dos serviços.