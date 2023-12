Capixaba Álvaro Oliveira se torna artilheiro nos Emirados Árabes

Natural de Nova Venécia, o atacante Álvaro Oliveira segue com grande destaque no futebol dos Emirados Árabes.

Na última sexta-feira (08), o Al Bataeh, equipe de Álvaro, enfrentou o Baniyas, em partida válida pela 10ª rodada da Pro League, a primeira divisão do futebol local. Novamente, Álvaro foi um dos destaques da partida, marcou o gol da vitória e celebrou os três pontos conquistados.

“Foi uma partida muito difícil, o Baniyas é uma equipe muito forte e que sempre briga entre os primeiros. Era um confronto direto, pois estamos na mesma zona da tabela e era muito importante conquistar essa vitória.

Agora, estamos bem na competição, na sexta colocação, mas não podemos baixar a intensidade. O nosso time é jovem e precisa seguir evoluindo para continuar somando pontos e subindo na tabela de classificação”, disse.

Aos 22 anos, essa é a segunda temporada que Álvaro disputa a Pro League. Na temporada passada, o atacante havia defendido o Dibba Al Fujairah e conquistou destaque, o brasileiro marcou 5 gols e deu uma assistência.

Com o gol marcado na última partida, Álvaro já chegou a 4 gols marcados na atual temporada e está apenas a 1 gol de igualar a marca da temporada passada. Além disso, o capixaba é o artilheiro da sua equipe na Pro League. Álvaro Oliveira destacou o bom momento e projetou a sequência da temporada.

“Muito feliz pelo momento que estou vivendo. Graças a Deus, tenho conseguido ajudar o Al Bataeh a conquistar as vitórias e isso me deixa muito feliz.

Falta um gol para igualar a marca da temporada passada, isso mostra que tenho feito um bom trabalho. Vou seguir trabalhando forte com os meus companheiros para poder continuar marcando e ajudando o Al Bataeh da melhor forma possível”, concluiu.

