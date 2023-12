O capixaba Hugo Cibien encara o desafio do circuito Velocitta

O capixaba Hugo Cibien vai disputar a última corrida da temporada 2023 da Império Endurance Brasil, neste sábado (09), no Velocitta, em Mogi Guaçu, São Paulo. O piloto vai correr com o protótipo AJR da equipe Power Imports, agora com novas adaptações, ao lado dos pilotos Alexandre Finardi e Nicolas Costa.

Hugo Cibien conta com o patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). O circuito Velocitta é um dos mais desafiadores do calendário. Com 3.430 metros de extensão, 13 curvas e um desnível de 45 metros, o traçado é caracterizado por muitas subidas e descidas, que exigem muito dos pilotos e dos carros.

Para a disputa, o protótipo do piloto capixaba passou por algumas modificações para suportar a longa corrida. “Em termos de desempenho, a expectativa é de uma melhora considerável, mas também muito trabalho para acertar a configuração inédita do carro, que deve aproximá-lo ainda mais da concorrência. Como em toda corrida de longa duração, vamos ter que trabalhar também na relação desempenho/consumo e na confiabilidade do carro, para chegarmos inteiros no fim da prova, que tem sido um problema este ano”, disse Cibien.

Nestas quinta-feira (07) e sexta-feira (08), os pilotos realizam os treinos livres para se prepararem para a corrida, que terá largada às 10h30. Com transmissão da BandSports, CATVE e no canal da Endurance Brasil no YouTube.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo, em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.